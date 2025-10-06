Am Montagmorgen ist es zu einer Explosion in Hadmersleben gekommen. Unbekannte hatten einen Geldautomaten gesprengt.

In Hadmersleben ist es am frühen Montagmorgen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Unbekannte hatten den Geldautomaten in der Straße Stadtberg gesprengt.

Oschersleben. – In den frühen Montagmorgenstunden ist in Hadmersleben (Landkreis Börde) laut Polizei ein Geldautomat gesprengt worden. Gegen 3.50 Uhr hatte eine Explosion die Bankfiliale in der Straße Stadtberg erschüttert.

Nach Angaben der Polizei haben die Täter mithilfe eines bisher unbekannten Sprengmittels einen Automaten vollständig zerstört. Anschließend entwendeten sie demnach die darin befindlichen Geldkassetten.

Explosion beschädigt Bankgebäude

Durch die Detonation soll das Bankgebäude beschädigt worden sein. Die Täter seien mit ihrer Beute in Richtung Heerstraße geflohen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein hochmotorisiertes Fahrzeug als Fluchtwagen genutzt worden sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zu den Tätern aufgenommen. Wie viel Geld bei dem Überfall geraubt wurde, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Hadmersleben oder Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0391/5461010 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.