Todesfall in der JVA Burg „Es hätte in jeder Anstalt passieren können“: Ehefrau eines Häftlings nach Gefängnisbesuch tot aufgefunden

Nach dem Besuch eines Häftlings in der Justizvollzugsanstalt Burg finden Beamte dessen Ehefrau tot im Besucherraum. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts auf eine Straftat. Was über den mutmaßlichen Täter bekannt ist – und warum es allerdings Zweifel an einem Tötungsdelikt gibt.