weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Kupferregion trifft Spitzensportlerin: Parakanutin Anja Adler entdeckt in Hettstedt die Kupfer-Wurzeln des Mansfelder Bergbaus

Kupferregion trifft Spitzensportlerin Parakanutin Anja Adler entdeckt in Hettstedt die Kupfer-Wurzeln des Mansfelder Bergbaus

Die Hallenser Spitzensportlerin Anja Adler besucht die neue Bergbauausstellung im Mansfeld-Museum von Hettstedt und findet Spuren ihrer Familie.

Von Anne Holzki 18.10.2025, 11:55
Reichlich Kupfer ist im Mansfeld-Museum zu sehen. Auch die Bronze-Medaille, die Anja Adler bei den diesjährigen Weltmeisterschaften in Mailand gewann, enthält Kupfer.
Reichlich Kupfer ist im Mansfeld-Museum zu sehen. Auch die Bronze-Medaille, die Anja Adler bei den diesjährigen Weltmeisterschaften in Mailand gewann, enthält Kupfer. Foto: Maik Schumann

Hettstedt/MZ. - Prominenter Besuch im Mansfeld-Museum: Die erfolgreiche Parakanutin und studierte Geologin Anja Adler hat am Donnerstag die neue Sonderausstellung „Erst 825 Jahre Bergbau in Mansfeld-Südharz? Eine archäologische Spurensuche“ im Humboldt-Schloss in Hettstedt besichtigt. Für die Hallenserin war es der erste Besuch in dem traditionsreichen Museum – und ein besonders persönlicher.