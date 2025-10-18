Kupferregion trifft Spitzensportlerin Parakanutin Anja Adler entdeckt in Hettstedt die Kupfer-Wurzeln des Mansfelder Bergbaus
Die Hallenser Spitzensportlerin Anja Adler besucht die neue Bergbauausstellung im Mansfeld-Museum von Hettstedt und findet Spuren ihrer Familie.
18.10.2025, 11:55
Hettstedt/MZ. - Prominenter Besuch im Mansfeld-Museum: Die erfolgreiche Parakanutin und studierte Geologin Anja Adler hat am Donnerstag die neue Sonderausstellung „Erst 825 Jahre Bergbau in Mansfeld-Südharz? Eine archäologische Spurensuche“ im Humboldt-Schloss in Hettstedt besichtigt. Für die Hallenserin war es der erste Besuch in dem traditionsreichen Museum – und ein besonders persönlicher.