Die Hallenser Spitzensportlerin Anja Adler besucht die neue Bergbauausstellung im Mansfeld-Museum von Hettstedt und findet Spuren ihrer Familie.

Reichlich Kupfer ist im Mansfeld-Museum zu sehen. Auch die Bronze-Medaille, die Anja Adler bei den diesjährigen Weltmeisterschaften in Mailand gewann, enthält Kupfer.

Hettstedt/MZ. - Prominenter Besuch im Mansfeld-Museum: Die erfolgreiche Parakanutin und studierte Geologin Anja Adler hat am Donnerstag die neue Sonderausstellung „Erst 825 Jahre Bergbau in Mansfeld-Südharz? Eine archäologische Spurensuche“ im Humboldt-Schloss in Hettstedt besichtigt. Für die Hallenserin war es der erste Besuch in dem traditionsreichen Museum – und ein besonders persönlicher.