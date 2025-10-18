Die Frauen vom Stadtteilzentrum Merseburg-West haben schon mehrfach für andere gestrickt. Derzeit beteiligen sie sich an einem ganz besonderen Projekt: Menschen aus ganz Deutschland stricken dieser Tage Schals, die zentral gesammelt und am 18. November vor dem Bundestag als „längster Schal Deutschlands“ ausgebreitet werden sollen. Was dahintersteckt.

Für diese bundesweite Aktion stricken Frauen vom Stadtteilzentrum Merseburg-West derzeit Schals

Einen Schal am Tag schaffen viele der Frauen vom Stadtteilzentrum.

Merseburg/MZ. - Wolle in Beige, Weiß und Babyblau kam vor einiger Zeit per Post im Stadtteilzentrum Merseburg-West an. Daraus stricken die Frauen aus der Nachbarschaft dieser Tage Schals – für einen guten Zweck. Sie nehmen so an einer Aktion für mehr Kindeswohl teil, die von einem in Hannover ansässigen Verein namens Space Lama gestartet wurde.