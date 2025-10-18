Stricken gegen Gewalt Für diese bundesweite Aktion stricken Frauen vom Stadtteilzentrum Merseburg-West derzeit Schals
Die Frauen vom Stadtteilzentrum Merseburg-West haben schon mehrfach für andere gestrickt. Derzeit beteiligen sie sich an einem ganz besonderen Projekt: Menschen aus ganz Deutschland stricken dieser Tage Schals, die zentral gesammelt und am 18. November vor dem Bundestag als „längster Schal Deutschlands“ ausgebreitet werden sollen. Was dahintersteckt.
Merseburg/MZ. - Wolle in Beige, Weiß und Babyblau kam vor einiger Zeit per Post im Stadtteilzentrum Merseburg-West an. Daraus stricken die Frauen aus der Nachbarschaft dieser Tage Schals – für einen guten Zweck. Sie nehmen so an einer Aktion für mehr Kindeswohl teil, die von einem in Hannover ansässigen Verein namens Space Lama gestartet wurde.