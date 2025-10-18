Mehrere Stadtführer zeigen Besuchern die schönsten und spannendesten Ecken der Saalestadt. Die MZ stellt sie nun in einer Miniserie vor. Heute: Gisela Seyfarth.

Bernburg/MZ. - Für die Stadtführerin Gisela Seyfarth ist es keine Frage – in Bernburg kennt sie alle Wege, auch zu geheimen Orten. „Bei unserer Arbeit ist es wichtig, die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen“, sagt sie. „Nur in Bernburg hat man die Möglichkeit, mit der Parkeisenbahn ins Paradies zu gelangen – mit diesem Sprichwort nutze ich manchmal das Interesse der Gäste. Bernburger wissen, dass es sich um ein Restaurant mit diesem Namen handelt. Doch Touristen haben davon keine Ahnung“, fügt die 68-Jährige lächelnd hinzu.