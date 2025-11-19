weather wolkig
  4. Logistikzentrum: DHL erweitert Kapazitäten im Star Park Halle - 450 neue Jobs

Ein zweites DHL-Logistikzentrum hat im Star Park Halle die Arbeit aufgenommen. Bis es komplett ausgelastet ist, sollen weitere Arbeitsplätze entstehen.

Von Annette Herold-Stolze Aktualisiert: 19.11.2025, 19:12
Draufblick: Im Star Park Halle ist ein zweites Logistikzentrum der DHL-Tochter Supply Chain entstanden.
Draufblick: Im Star Park Halle ist ein zweites Logistikzentrum der DHL-Tochter Supply Chain entstanden. (Foto: DHL)

Halle (Saale)/MZ. - Die DHL-Tochterfirma Supply Chain hat ihr zweites Logistikzentrum im Star Park eröffnet. Als Teil des DHL Campus Leipzig/Halle bediene der Standort bereits erste Kunden, heißt es in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung.