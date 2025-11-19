Star Park Halle wächst weiter Mehr als 450 Jobs - Neues DHL-Logistikzentrum im Star Park Halle in Betrieb
Ein zweites DHL-Logistikzentrum hat im Star Park Halle die Arbeit aufgenommen. Bis es komplett ausgelastet ist, sollen weitere Arbeitsplätze entstehen.
Aktualisiert: 19.11.2025, 19:12
Halle (Saale)/MZ. - Die DHL-Tochterfirma Supply Chain hat ihr zweites Logistikzentrum im Star Park eröffnet. Als Teil des DHL Campus Leipzig/Halle bediene der Standort bereits erste Kunden, heißt es in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung.