Oberbürgermeister Alexander Vogt will die Konzernzentrale der Deutschen Bahn nach Halle holen. Wie er den Staatskonzern überzeugen will und warum der Erfurter OB ihn unterstützt.

Bahnzentrale nach Halle? Deshalb rechnet die Stadt mit einer ernsthaften Chance

Halle (Saale)/MZ. - Die Konzernzentrale der Deutschen Bahn am Riebeckplatz in Halle, 20.000 neue Arbeitsplätze in der Stadt - das klingt nach einer außerordentlichen Idee. Aber wer hoch hinaus will, muss vielleicht Gedanken aussprechen, die bisher noch nie gedacht wurden. Auf der Pressekonferenz der Stadt am Mittwoch in der Bahnhofslounge wurde der hallesche CDU-Kreisvorsitzende zum Landeschef und Halle wurde zu Weimar. Ein guter Anfang, könnte man meinen.