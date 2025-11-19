Sollte die Deutsche Bahn ihren Konzernhauptsitz nach Halle verlegen? OB Vogt hat die Stadt dafür ins Spiel gebracht. Aber dabei hat er einen Fehler gemacht.

Die Konzernzentrale der Deutschen Bahn befindet sich in Berlin. Geht es nach Halles Oberbürgermeister, soll sie an die Saale umziehen.

Halle (Saale)/MZ. - Man kann über Oberbürgermeister Alexander Vogt vieles behaupten, aber nicht, dass er ideenlos sei. In den bisher knapp acht Monaten seiner Amtszeit hat er schon mehrere wagemutige Vorschläge gemacht, die in Halle definitiv für Wirbel gesorgt haben. Etwa die Idee, einen Tunnel nach Neustadt zu bauen. Jetzt ist es die „Initiativbewerbung“ um die Konzernzentrale der Deutschen Bahn.