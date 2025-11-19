Ein Jahr nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt bereiten sich Händler auf die neue Saison vor. Alle wünschen sich Normalität. Doch sie wissen: Die gibt es erstmal nicht.

Trauma und Trotz: Magdeburger Weihnachtsmarkt öffnet erstmals seit dem Anschlag

Wochenlang gab es Diskussionen über die Sicherheit auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr.

Magdeburg/MZ - Fast alles ist wie immer. Die Kunststoff-Sterne hängen schon von der Decke und leuchten die hölzerne Verkaufsbude aus. An die Wände hat Elke Selle Adventskränze in sattem Grün gehängt. Und auf dem Tisch schiebt die Verkäuferin jetzt Weihnachtsmänner und Engelfiguren aneinander – jeder Kunde soll hier etwas Hübsches für die Vorweihnachtszeit finden.