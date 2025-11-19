Frühere Kolleginnen sagen aus Taleb A. war im Dienst offenbar kaum zu gebrauchen
Der Attentäter von Magdeburg war bei einer landeseigenen Firma angestellt und blieb es auch – obwohl Kollegen Zweifel an seinen Fähigkeiten hatten.
Aktualisiert: 19.11.2025, 19:14
Magdeburg/MZ - Im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt haben am Mittwoch frühere Arbeitskollegen des Attentäters ausgesagt. Deutlich wurde, dass es an den Fähigkeiten und der Arbeitsmoral des aus Saudi-Arabien stammenden Psychiaters große Zweifel gab.