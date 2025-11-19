Der Attentäter von Magdeburg war bei einer landeseigenen Firma angestellt und blieb es auch – obwohl Kollegen Zweifel an seinen Fähigkeiten hatten.

Taleb A. war im Dienst offenbar kaum zu gebrauchen

Nach Kritik an ihm beginnt Taleb A. zu schreien: „Alle Leute waren gegen mich!“

Magdeburg/MZ - Im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt haben am Mittwoch frühere Arbeitskollegen des Attentäters ausgesagt. Deutlich wurde, dass es an den Fähigkeiten und der Arbeitsmoral des aus Saudi-Arabien stammenden Psychiaters große Zweifel gab.