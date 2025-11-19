weather wolkig
  4. Prozess gegen Taleb A.: Zeuginnen berichten von Problemen im Maßregelvollzug

Frühere Kolleginnen sagen aus Taleb A. war im Dienst offenbar kaum zu gebrauchen

Der Attentäter von Magdeburg war bei einer landeseigenen Firma angestellt und blieb es auch – obwohl Kollegen Zweifel an seinen Fähigkeiten hatten.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 19.11.2025, 19:14
Nach Kritik an ihm beginnt Taleb A. zu schreien: „Alle Leute waren gegen mich!“ (Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt)

Magdeburg/MZ - Im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt haben am Mittwoch frühere Arbeitskollegen des Attentäters ausgesagt. Deutlich wurde, dass es an den Fähigkeiten und der Arbeitsmoral des aus Saudi-Arabien stammenden Psychiaters große Zweifel gab.