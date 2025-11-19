Taxis „Kaum noch Fahrer für die Nachtschicht“: Darum fahren in Sachsen-Anhalt immer weniger Taxis
Steigende Kosten, lähmender Papierkram: Die Zahl der Taxiunternehmen in Sachsen-Anhalt geht rasant zurück. Für Fahrgäste im ländlichen Raum hat das bereits jetzt Folgen – und die spitzen sich immer weiter zu.
19.11.2025, 16:57
Halle/MZ - Es ist spät geworden, das letzte Bier ist nur noch eine Pfütze im Glas, die Feier vorbei, jetzt noch schnell ein Taxi rufen – und dann ab ins Bett. Doch ein professioneller Chauffeur ist vielerorts immer schwieriger zu finden: Die Taxi-Branche in Sachsen-Anhalt schrumpft stetig. 2023 gab es landesweit noch 361 hauptamtliche Taxi-Firmen – 130 weniger als noch neun Jahre zuvor.