Was tun, wenn die eigene Familie plötzlich wie vom Erdboden verschwunden ist? Eine Hallenserin kämpft gegen das Vergessen der Schicksale von Afghaninnen.

Ein Paar weiße Schuhe aus Halle im Widerstand gegen die Taliban

Amna Mehmood ist promovierte Molekularbiologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Halle. Sie engagiert sich zudem für die Rechte von Frauen aus ihrem Heimatland Afghanistan.

Halle/MZ - Ein kleines Mädchen in Kabul sieht eine Szene, die sich in ihre Erinnerung brennt. Große Stromkabel, die kaputt am Wegesrand lagen, schnellen durch die Luft und peitschen auf hilflose Körper ein – Frauen, die am Boden liegen. Männer beugen sich über sie und holen mit kalter Selbstverständlichkeit erneut zum Schlag aus. Ohne jeden Skrupel, ohne jede Scham prügeln sie auf die Frauen ein. Am helllichten Tag, mitten auf der Straße. Das Verbrechen der Frauen: Sie tragen weiße Schuhe – der Versuch eines leisen Widerstands, der in grausamen Schlägen erstickt wird.