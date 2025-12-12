„Frieren für den guten Zweck“ im Großkühnauer See hatte den Anfang gemacht. Das Naturbad Mosigkau hängte sich dran. Nach der Premiere im vergangen Jahr gibt es auch in diesem Winter wieder drei neue Eisbade-Termine. Was den Besuchern dort geboten wird.

Wo Frieren auch Spaß macht - Naturbad Mosigkau lädt auch in diesem Winter wieder zum Eisbaden ein

Einige Mutige nutzten Anfang des Jahres die Gelegenheit zum Eisbaden im Naturbad Mosigkau.

Mosigkau/MZ. - Am Kühnauer See gehört es an den Adventssonntagen mittlerweile zum guten Ton, sich für den guten Zweck zum Eisbaden ins kühle Nass zu begeben. Auf mehrere hundert Teilnehmer können die Organisatoren dort immer zählen. Im Vergleich dazu steckt das Eisbaden im Naturbad Mosigkau noch in den Kinderschuhen.