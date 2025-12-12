Historische Medaillen im Südharz Von Juliana bis Müntzer - Medaillen aus 20 Jahren in Stolbergs „Alter Münze“ zu sehen
Eine neue Sonderausstellung zeigt die ab 2004 geprägten Stolberger Jahresmedaillen samt Gipsentwürfen. Was es im Museum „Alte Münze“ alles zu sehen gibt und welche Medaille bisher am begehrtesten war.
12.12.2025, 17:15
Stolberg/MZ. - Mit einer neuen Sonderausstellung werden die Besucher des Stolberger Museums Alte Münze überrascht: Alle Jahresmedaillen, die im Museum seit dem Jahr 2004 geprägt worden sind, können jetzt besichtigt werden.