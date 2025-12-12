Eine neue Sonderausstellung zeigt die ab 2004 geprägten Stolberger Jahresmedaillen samt Gipsentwürfen. Was es im Museum „Alte Münze“ alles zu sehen gibt und welche Medaille bisher am begehrtesten war.

Von Juliana bis Müntzer - Medaillen aus 20 Jahren in Stolbergs „Alter Münze“ zu sehen

Eine Sonderausstellung zeigt alle Jahresmedaillen, die seit 2004 im Stolberger Museum Alte Münze geprägt worden sind.

Stolberg/MZ. - Mit einer neuen Sonderausstellung werden die Besucher des Stolberger Museums Alte Münze überrascht: Alle Jahresmedaillen, die im Museum seit dem Jahr 2004 geprägt worden sind, können jetzt besichtigt werden.