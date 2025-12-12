Der Radweg von Halle nach Morl soll weitergebaut werden. Er beginnt und endet zurzeit noch „im Nichts“. Warum der Weiterbau für Fahrradfahrer trotzdem noch kein Grund zum Feiern ist.

Halle (Saale)/MZ. - Gute Neuigkeiten für Radfahrer: Der vielleicht irrsinnigste Radweg der Stadt soll endlich weitergebaut werden. Gemeint ist die Verbindung zwischen Halle-Trotha und dem Dorf Morl im nördlichen Saalekreis, die bislang nur auf einer Länge von knapp 600 Metern existiert und mitten auf der Landstraße endet. Ein Grund zum Feiern bietet der geplante Weiterbau aber noch nicht. Es droht schon wieder ein Problem.