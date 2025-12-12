Die Stadtwerke Bernburg haben Fördermittel von rund 93.000 Euro für ein neues Projekt erhalten. Welche positiven Effekte das auch auf die Kunden haben soll.

Mehr Sicherheit bei Wärmeversorgung - das müssen Kunden der Stadtwerke Bernburg dazu wissen

Benjamin Kunze (v.l., Teamleiter Fernwärmenetze und Projektleiter SWB), Heiko Zimmermann (Bereichsleiter Fernwärme und Prokurist SWB), Bernd Schlömer (Staatssekretär) sowie Denny Gerstenberger (technischer Geschäftsführer SWB) bei der Übergabe der Fördermittel.

Bernburg/MZ. - Auf den ersten Blick ist es lediglich ein Dokument in A4-Größe gewesen. Doch was darin steckte, soll zahlreichen Kunden der Stadtwerke Bernburg zugute kommen. Denn das Unternehmen hat in dieser Woche einen Fördermittelbescheid in Höhe von 93.141,90 Euro zur Unterstützung eines zukunftsweisenden Vorhabens erhalten.