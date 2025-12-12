Seit Jahrzehnten ist der Standort an der B80 ein fester Bestandteil der regionalen Einkaufslandschaft. Die bevorstehende Schließung von Möbel Kraft wird von vielen Besuchern bedauert. Vor Ort erzählen sie, was der Standort für sie bedeutet hat.

„Eine Katastrophe“ - So reagieren Kunden auf die Schließung von Möbel Kraft in Halle-Peißen

Nach knapp 17 Jahren am Standort wird Möbel Kraft schließen.

Halle (Saale)/Peißen/MZ. - Die Nachricht über die bevorstehende Schließung von Möbel Kraft in Halle-Peißen hat nicht nur die Belegschaft kalt erwischt – auch viele Kunden zeigen sich betroffen, überrascht oder frustriert. Für einige gehört das Möbelhaus an der B80 seit Jahren zum Alltag, andere wollten die letzten Wochen vor dem Ende noch für Schnäppchen nutzen. Die MZ hat vor Ort Stimmen eingefangen.