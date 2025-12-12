weather wolkig
Gemeinsamer Einsatz für Kinder Nach zig Jahren endlich wieder ein Spielplatz: Wie Könderitz das geschafft hat

Kurz vor Weihnachten gibt es in der Gemeinde Elsteraue ein schönes Geschenk für Kinder. Ein neuer Spielplatz wird eingeweiht.

Von Yvette Meinhardt 12.12.2025, 15:34
Ein Spielplatz entstand in Könderitz: Katrin Fiedler (rechts), Ines Plöttner und Marcel Gattung gehören zu den Initiatoren. (Foto: Yvette Meinhardt)

Könderitz/MZ. - Mädchen und Jungen in den Wasserdörfern können sich freuen: Kurz vor Weihnachten wurden in Könderitz am Sportplatz neue Spielgeräte eingeweiht. Dreieckspiel und zwei Pferde als Wipptiere, Reck und Schaukel, Kletternetz und eine Wippe laden ein.