Eine 78-jährige VW-Fahrerin wollte am Freitag vom Köthener „Heinrichsplatz“ aus nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Das misslang.

Köthen/MZ. - Bei einem Unfall in Köthen ist am Freitag, 12. Dezember, hoher Sachschaden entstanden. Eine Person wurde nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld leicht verletzt.

Eine 78-jährige VW-Fahrerin wollte gegen 11 Uhr vom Köthener „Heinrichsplatz“ aus nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen Mercedes eines 47 Jahre alten Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto gegen den Transporter eines 53 Jahre alten Mannes geschleudert, der verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich warten musste.

Am Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Schadenssumme am VW und am Mercedes beläuft sich nach Angaben der Polizei auf jeweils etwa 17.000 Euro. Der 47-jährige Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.