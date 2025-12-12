Bernburg/MZ. - Erneut ist die Feuerwehr am Freitagmorgen zu einem Brand im Gewerbegebiet am Autobahnkreuz der A 14 und A 36 gerufen worden. Diesmal zum Aluminium-Recycler Befesa.

Nach Angaben von Bernburgs Stadtwehrleiter Tilo Timplan wurden die Retter der Feuerwehren Aderstedt und Bernburg kurz vor 6 Uhr zu einem Mittelbrand alarmiert. „Da die Löscharbeiten unter Atemschutz durchgeführt werden mussten, wurde die Ortsfeuerwehr Peißen mit Atemschutzgeräteträgern und die Ortsfeuerwehr Biendorf/Wohlsdorf mit den First Respondern zur medizinischen Absicherung nachalarmiert“, so Timplan weiter.

Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben. Gegen 9.30 Uhr war der Einsatz für die 42 Retter mit elf Fahrzeugen nach den erfolgreich abgeschlossenen Löscharbeiten beendet. Offen bleibt, wie es zu dem Brand kommen konnte und welchen Schaden dieser verursacht hat. Die Geschäftsführung des Werkes in Bernburg ist am Freitag telefonisch nicht für die MZ zu erreichen gewesen. Es war binnen drei Wochen der zweite große Feuerwehreinsatz im Gewerbegebiet am Autobahndreieck. Mitte November wurde ein Großaufgebot der Feuerwehren der Stadt Bernburg zu Knauf Insulation gerufen. Wie bereits berichtet, waren damals rund 100 Paletten mit Glaswolle in Brand geraten. Es handelte sich nach Angaben eines Unternehmenssprechers um eine geringfügige Menge des Lagerbestandes. Eine Gefahr für die Mitarbeiter habe nicht bestanden.