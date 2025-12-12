Schüler des Ascherslebener Gymnasiums Stephaneum laden am 24. Januar zum Volleyballturnier ins Ballhaus, um Geld für die Abikasse zu sammeln. Einige Startplätze gibt es noch und auch zahlreiche Zuschauer sind erwünscht.

Die Stephaneer laden am 24. Januar zum Volleyballturnier ins Ascherslebener Ballhaus. Neben eifrigen Spielern hoffen sie auch auf viele Zuschauer.

Aschersleben/MZ - Mit einem sportlichen Wettstreit sammeln die Abiturienten des Stephaneums Geld für ihre Abikasse: Am Sonnabend, 24. Januar, laden sie von 10 bis 17 Uhr zu einem Volleyballturnier ins Ascherslebener Ballhaus ein. Treff ist bereits 9.30 Uhr.

Matches in der großen Arena

Insgesamt zwölf Teams mit je sechs Teilnehmern – davon immer mindestens eine Frau – und maximal zwei Ersatzspielern können sich an den Matches beteiligen. Startplätze für vier Mannschaften seien derzeit noch frei, sagt Lenny Kiontke vom Abi-Team, welches die Veranstaltung organisiert: „Jeder, der Lust hat, kann mitmachen. Es geht um den Spaß.“ Die Teilnahmegebühr liegt bei 20 Euro pro Team. Der Eintritt für Zuschauer ist frei.

Anders als im vergangenen Jahr findet das Turnier dieses Mal nicht in der Sporthalle des Stephaneums, sondern eben im Ballhaus statt. „Letztes Jahr lief es schon super, der einzige Kritikpunkt war, dass auf dem Kleinfeld gespielt wurde“, erzählt Lenny Kiontke. „Also haben wir jetzt die ganze Arena.“

Teams werden um Anmeldung gebeten

Auch für das leibliche Wohl wollen die Organisatoren sorgen: Neben Kampfrichtern und Schriftführern soll es einige Helfer geben, die vor Ort Würstchen und Kuchen verkaufen, eventuell auch Getränke. Damit auf diese Weise einiges an Geld in die Abikasse fließt – für den letzten Schultag, Abiball und Oberstufenparty – hoffen die Schüler auf zahlreiche Besucher, die sich etwas von den Speisen schmecken lassen.

Zur besseren Planbarkeit werden die Teams um eine Voranmeldung bis 1. Januar gebeten unter der Nummer 0151/61 59 21 17.