Bei der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk hat man nicht selten die Qual der Wahl. Oft fällt die Entscheidung aufs Buch. Drei Händler aus Dessau, Bitterfeld und Köthen geben ihre Literaturempfehlungen zum Weihnachtsfest.

Barbara Puchert aus der Dessauer Buchhandlung im Bodelschwinghhaus und andere verrät ihre Geschenketipps zu Weihnachten.

Dessau-Roßlau/Bitterfeld-Wolfen/Köthen/MZ. - Das Buch ist ein klassisches Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Seine Beliebtheit unterstreicht eine Erhebung des Handelsverbands Deutschland vom Oktober 2025. Laut Befragung hat etwa jeder Vierte (26 Prozent) in diesem Jahr vor, ein Präsent aus dem Bereich „Bücher und Schreibwaren“ zu besorgen. Nur der Kauf von Geschenkgutscheinen (29 Prozent) und Spielwaren (28 Prozent) ist zum kommenden Fest häufiger eingeplant. Doch die Wahl der passenden Lektüre fällt oft nicht leicht. Abhilfe schaffen drei Buchhändler aus der Region. Die MZ hat sie nach je zwei Buchempfehlungen für Weihnachten gefragt.