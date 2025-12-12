Die Gemeinderäte des Seegebiets Mansfelder Land wollen dichter ran an die Bürger und ihnen mit Änderungen in der Geschäftsordnung mehr Möglichkeiten einräumen, sich zu aktuellen Entwicklungen zu äußern. Doch es gibt unterschiedliche Meinungen darin, wie das geschehen soll.

Streit im Seegebiet: Wie und wo können Bürger im Gemeinderat besser beteiligt werden?

In der Festscheune in Röblingen finden die Sitzungen des Gemeinderates des Seegebiets Mansfelder Land statt.

Röblingen/MZ. - Die Gemeinderäte des Seegebiets Mansfelder Land wollen künftig bürgernäher agieren. Erreicht werden soll das durch eine Änderung der aktuell gültigen Geschäftsordnung. Dazu liegen zwei Beschlussanträge vor: einer von der Fraktion BfS/Die Linke/FBM und einer von der CDU-Fraktion. Über beide Anträge wird der Gemeinderat am kommenden Dienstag, 16. Dezember, beraten und entscheiden.