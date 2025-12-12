Zum ersten Mal veranstaltet der Heimatverein des Ortes einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt. Am 13. Dezember ist es soweit. Ronny Böltzig hat derweil als Vereinsvorsitzender seinen Schwiegervater Mario Böltzig beerbt.

Eine Premiere in Cattau: Wie es dazu kam, dass der Ort zum ersten Mal einen Weihnachtsmarkt hat

Ronny Böltzig (li.) hat den Vorsitz des Heimatvereins Anfang 2025 von seinem Schwiegervater Mario Böltzig übernommen.

Cattau/MZ. - Einen ordentlichen Haarschnitt könnten sie vielleicht noch gebrauchen. Ansonsten sind die beiden Riesen-Nussknacker aus Cattau bereit zum Fototermin. Gebaut haben sie Ronny Böltzig und seine Tochter Mia. Die beiden Nussknacker werden ihren Teil zur weihnachtlichen Stimmung beitragen, wenn am Sonnabend um 14 Uhr der Cattauer Weihnachtsmarkt eröffnet, den der örtliche Heimatverein ausrichtet.