Die Feuerwehr wird am Donnerstag nach Eckartsberga gerufen. Dort kam es im Mattstieg zu einem Brand in der Küche eines Einfamilienhauses. 32 Kameraden waren vor Ort. Einsatzleiter dankt für „strukturierten und ruhigen Einsatz“.

Der Brandherd beschränkte sich auf einen Raum des Einfamilienhauses in Eckartsberga.

Eckartsberga/tra. - Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Eckartsberga am Mattstieg gerufen. Das Feuer war laut Polizei in der Küche ausgebrochen und konnte trotz starker Rauchentwicklung gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Wie Einsatzleiter André Helgert informiert, waren 32 Feuerwehrkameraden der Ortsfeuerwehren Eckartsberga, Bad Kösen, Herrengosserstedt, Niederholzhausen sowie Bad Bibra im Einsatz beziehungsweise in Bereitschaft. Der „gut strukturierte und ruhige Einsatz“ war gegen 18.30 Uhr beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.