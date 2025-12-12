Am Samstag, 13. Dezember 2025, kommt es durch „Advent in den Höfen“ in Eisleben im Busverkehr zu Umleitungen und Ausfällen. Welche Strecken und Linien betroffen sind.

Streckensperrungen und Umleitungen zu Advent in Luthers Höfen in Eisleben

Am Samstag, 13. Dezember 2025, findet wieder einmal Advent in Luthers Höfen in Eisleben statt.

Eisleben/MZ. - Wie die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) mitteilt, gibt es am Samstag, 13. Dezember, aufgrund der Veranstaltung Advent in den Höfen in Eisleben Umleitungen und Streckensperrungen für die Busse. Das betrifft den Zeitraum von 14 bis 22 Uhr, in dem die Innenstadt der Lutherstadt gesperrt wird.