Die Lage um den erkrankten Hausarzt in Kemberg verschärft sich weiter. Nach Informationen der MZ soll der Arzt gekündigt haben. Patienten sind verunsichert. Welche Maßnahmen die Kassenärztliche Vereinigung ergreift, um Versorgungslage zu verbessern.

Arzt-Ausfall wird zum Dauerproblem: Kemberger Hausarzt soll gekündigt haben - mit Auswirkungen

Die „MED:ON MVZ“-Praxis im Kemberger Ärztehaus bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Kemberg/MZ. - Die Situation um den erkrankten Hausarzt in Kemberg hat sich erneut verschärft. Nach Informationen, die der Redaktion vorliegen, soll der Arzt, der in der „MED:ON MVZ“-Praxis angestellt ist, inzwischen gekündigt haben.