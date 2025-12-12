Dass die Straße von der Pferderennbahn zur Magistrale derzeit nicht befahren werden darf, ist vielen Verkehrsteilnehmern offenbar egal. Was sagt die Polizei dazu?

Schleichweg am Rennbahnkreuz in Halle: Absperrung wird weiterhin missachtet

Da stand sie noch: Absperrung an der Magistrale zur Rennbahnstraße. Von dort biegen immer wieder Verkehrsteilnehmer auf die Magistrale ab.

Halle (Saale)/MZ. - Es kommt einem Katz-und-Maus-Spiel gleich: Manche Autofahrer wollen offenbar partout nicht auf die Abkürzung entlang der Pferderennbahn verzichten, um den derzeitigen Dauerstau an Rennbahnkreuz und entlang der Magistrale zu umfahren. Obwohl diese Trasse gesperrt ist.