Dauerstau auf Magistrale Schleichweg am Rennbahnkreuz in Halle: Absperrung wird weiterhin missachtet
Dass die Straße von der Pferderennbahn zur Magistrale derzeit nicht befahren werden darf, ist vielen Verkehrsteilnehmern offenbar egal. Was sagt die Polizei dazu?
12.12.2025, 16:00
Halle (Saale)/MZ. - Es kommt einem Katz-und-Maus-Spiel gleich: Manche Autofahrer wollen offenbar partout nicht auf die Abkürzung entlang der Pferderennbahn verzichten, um den derzeitigen Dauerstau an Rennbahnkreuz und entlang der Magistrale zu umfahren. Obwohl diese Trasse gesperrt ist.