weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Dauerstau auf Magistrale: Schleichweg am Rennbahnkreuz in Halle: Absperrung wird weiterhin missachtet

Dauerstau auf Magistrale Schleichweg am Rennbahnkreuz in Halle: Absperrung wird weiterhin missachtet

Dass die Straße von der Pferderennbahn zur Magistrale derzeit nicht befahren werden darf, ist vielen Verkehrsteilnehmern offenbar egal. Was sagt die Polizei dazu?

Von Denny Kleindienst 12.12.2025, 16:00
Da stand sie noch: Absperrung an der Magistrale zur Rennbahnstraße. Von dort biegen immer wieder Verkehrsteilnehmer auf die Magistrale ab.
Da stand sie noch: Absperrung an der Magistrale zur Rennbahnstraße. Von dort biegen immer wieder Verkehrsteilnehmer auf die Magistrale ab. (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ. - Es kommt einem Katz-und-Maus-Spiel gleich: Manche Autofahrer wollen offenbar partout nicht auf die Abkürzung entlang der Pferderennbahn verzichten, um den derzeitigen Dauerstau an Rennbahnkreuz und entlang der Magistrale zu umfahren. Obwohl diese Trasse gesperrt ist.