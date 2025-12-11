weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Dauerstau in Halle: Stadt sperrt illegale Abkürzung am Rennbahnkreuz

Bauarbeiten auf Magistrale und B 80 Dauerstau am Rennbahnkreuz in Halle: Stadt riegelt verbotene Abkürzung ab

Um den allmorgendlichen Stau am Rennbahnkreuz zu umgehen, ignorieren manche Autofahrer in Halle die Verkehrsvorschriften. Die Stadt reagiert und will zugleich mehr Pendler zum Bahnfahren animieren.

Von Denny Kleindienst Aktualisiert: 11.12.2025, 15:08
Alltägliches Bild im morgendlichen Berufsverkehr: Nur zäh fließt der Verkehr auf der Magistrale in Halle
Alltägliches Bild im morgendlichen Berufsverkehr: Nur zäh fließt der Verkehr auf der Magistrale in Halle (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ. - Zäh fließt der Verkehr am Rennbahnkreuz in Halle im morgendlichen Berufsverkehr. Autos und Lastwagen kommen aufgrund der aktuellen Baustelle auf der B80 nur langsam voran. Seit Monaten schon müssen Verkehrsteilnehmer dort viel Geduld mitbringen. Viele sind vom Dauerstau genervt. Und nicht wenige versuchen, die Wartezeit abzukürzen. Das will die Stadt nun verhindern. 