Die meisten der Brücken in Halle haben jenen Spannstahl verbaut, der in Dresden und Magdeburg für Chaos sorgt. Wie die Stadt Verhältnisse wie in beiden Städten verhindern will.

Sechs marode Brücken auf der B80 in Halle werden erneuert - was wird aus der Hochstraße?

Auf der B 80 wurden zwischen dem Rennbahnkreuz und dem Wohnzentrum Überfahrten gebaut, damit der Verkehr verschwenken kann.

Halle (Saale)/MZ - Der Einsturz der Carola-Brücke in Dresden, Brückenchaos mit Sperrungen und Abriss in Magdeburg: „Solche Zustände wollen wir in Halle vermeiden“, sagt der Beigeordnete für Stadtentwicklung, René Rebenstorf. Doch die Uhr tickt.