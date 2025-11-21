Seit 19 Jahren laden die Landfrauen Opperode zum Weihnachtsmarkt vor ihrem Vereinshaus ein. Wegen der strengen Sicherheitsauflagen haben sie eine Alternative gesucht - und gefunden.

Premiere für St. Petri und die Landfrauen Opperode: Weihnachtsmarkt erstmals in der Kirche

In der St.-Petri-Kirche Opperode findet am 6. Dezember erstmals der Weihnachtsmarkt der Landfrauen statt.

Opperode/MZ. - Aufatmen bei den Landfrauen Opperode: Ihr traditioneller Weihnachtsmarkt kann in der Sankt-Petri-Kirche des Ballenstedter Ortsteils stattfinden. Am Samstag, dem 6. Dezember, gibt es dort ein Krippenspiel, Lieder mit dem Männerchor Opperode, einen Besuch vom Nikolaus und den Markt der Landfrauen, zu dem sie seit immerhin schon 19 Jahren einladen.