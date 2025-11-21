Nach Tod des Mundartdichters Zweiter Teil: Spitznamen-Buch über Sangerhausen und umliegende Orte von Harry Bernhardt liegt vor
Nach dem Tod des Mundartdichters Harry Bernhardt aus Blumerode brachte seine Verlegerin den zweiten Teil des Necknamen-Buches über Orte in Mansfeld-Südharz heraus. Welche weiteren Veröffentlichungen zu seinem Werk gehören.
21.11.2025, 18:15
Blumerode/MZ. - Angela Kaschuba hat Wort gehalten. Pünktlich zum Jahresende bringt sie den zweiten Teil des „Necknamen-Buches der Orte des Mansfelder Landes“ des im April dieses Jahres verstorbenen Mundartdichters Harry Bernhardt aus Blumerode heraus.