weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Nach Tod des Mundartdichters: Zweiter Teil: Spitznamen-Buch über Sangerhausen und umliegende Orte von Harry Bernhardt liegt vor

Nach Tod des Mundartdichters Zweiter Teil: Spitznamen-Buch über Sangerhausen und umliegende Orte von Harry Bernhardt liegt vor

Nach dem Tod des Mundartdichters Harry Bernhardt aus Blumerode brachte seine Verlegerin den zweiten Teil des Necknamen-Buches über Orte in Mansfeld-Südharz heraus. Welche weiteren Veröffentlichungen zu seinem Werk gehören.

Von Daniela Kainz 21.11.2025, 18:15
Das Deckblatt des neuen Necknamen-Buches über Orte des Mansfelder Landes
Das Deckblatt des neuen Necknamen-Buches über Orte des Mansfelder Landes (Foto: Angela Kaschuba)

Blumerode/MZ. - Angela Kaschuba hat Wort gehalten. Pünktlich zum Jahresende bringt sie den zweiten Teil des „Necknamen-Buches der Orte des Mansfelder Landes“ des im April dieses Jahres verstorbenen Mundartdichters Harry Bernhardt aus Blumerode heraus.