Angeklagter muss sich wegen Drogenhandels und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Warum dabei Anwalt und Richter in Konflikt geraten sind.

Polizei findet Drogen in Dunstabzugshaube - nun steht Bernburger vor Gericht

Bernburg/MZ. - Ein Bier werden diese Herren wahrscheinlich nicht gemeinsam miteinander am Stammtisch trinken. Während dieser Verhandlung am Amtsgericht Bernburg lieferten sich Verteidiger Tobias Reulecke und Strafrichter André Stelzner heftige verbale Scharmützel. Der Rechtsanwalt beschwerte sich, dass er sein Fragerecht nicht wahrnehmen könne. Der Strafrichter warf dem Verteidiger Beeinflussung der Zeugen vor und pochte darauf, dass er die Verhandlungsführung habe. Als der Streit eskalierte, ordnete André Stelzner eine viertelstündige Unterbrechung an, damit der Rechtsanwalt aus Wernigerode sich beruhigen könne.