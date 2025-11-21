Beim Wirtschaftsstammtisch in Gräfenhainichen ist Maria Christina Rost, Landesbeauftragte für Datenschutz in Sachsen-Anhalt, zu Gast gewesen.

Gräfenhainichen/MZ. - Die Mitglieder der Mittelstandsunion haben sich am Mittwoch im Gräfenhainichener „Schacht Barbara“ zu ihrer November-Zusammenkunft getroffen. Auf der Tagesordnung stand das Thema Datenschutz – Fluch oder Segen für Unternehmen? Als Gast war niemand Geringeres als die Datenschutzbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalt, Marie Christina Rost, eingeladen. Seit einem Jahr hat sie dieses Amt inne. Gleich zu Beginn des Abends bekannte sie: „Ich bin ein ganz großer Fan von Datenschutz.“ Und genau das merkte man ihr in jeder Sekunde an, in der sie vor den gut 20 Mittelständlern sprach – vollkommen analog, mit Karteikarten.