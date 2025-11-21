Heidebad-Betreiber Mathias Nobel ist verzweifelt: Mehr als ein Dutzend Wildschweine dringt seit Tagen in das Gelände des Heidebads ein und richtet Flurschaden an. Was ein Jäger dazu sagt und wie das Problem gelöst werden könnte.

Im Spätherbst und Winter Dauergast in der Dölauer Heide: Wildschweine - sehr zum Leidwesen von Heidebad-Betreiber Mathias Nobel. Dessen Strandbad wird derzeit von einer Rotte heimgesucht, die großen Schaden anrichtet.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist eines der beliebtesten Ausflugsziele nicht nur für Hallenser: das Heidebad am Rande der Dölauer Heide. Mit viel Enthusiasmus hat Betreiber Mathias Nobel den Ort zu einem Refugium umgestaltet, das Erholungssuchende aus der ganzen Region anzieht - und das ganzjährig. Doch nun steht Nobel vor einem Problem, das ihn an seine Grenzen bringt: Wildschweine.