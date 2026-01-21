Die A14 ist nach mehreren Unfällen auf Höhe Löbejün in Richtung Dresden voll gesperrt. Zwei Personen sind schwer verletzt worden. Die Sperrung soll bis zum Nachmittag dauern.

Nach Unfall auf A14: Der Fahrer aus einem Lkw musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrerhaus befreit werden.

Löbejün. - Am Mittwochmittag sind mehrere Personen bei Unfällen auf der A14 verletzt worden, wie die Polizei meldet. Die Fahrtrichtung Dresden ist derzeit voll gesperrt.

Gegen 10 Uhr sei aus unbekannten Gründen zu einem Auffahrunfall mit vier Autos gekommen. Ein weiteres Fahrzeug sei über die Trümmerteile gefahren. Zwei Fahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei weiter.

Etwa 30 Minuten später kam es zu einem Folgeunfall im Rückstau. Ein 63-Jähriger sei auf ein Lkw am Stauende aufgefahren. Dieser sei durch die Wucht des Aufpralls auf ein Kleintransporter geschoben worden, der auf einen weiteren Lkw prallte.

Der 63-Jährige musste nach Angaben der Polizei von der Feuerwehr aus dem Fahrerhaus befreit werden. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 62-jährige Fahrer des Kleintransporters kam mit einem Rettungshubschrauber ebenfalls ins Krankenhaus.

Laut der Polizei entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Aktuell ist die A14 in Richtung Dresden voll gesperrt. Die Sperrung soll bis in den Nachmittag reichen. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Könnern von der Autobahn abgeleitet.