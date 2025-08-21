Ab Montag drohen bis 2027 auf und um die Hochstraße Staus, weil drei Brücken erneuert werden. Die Baustelle zu meiden, ist schwierig. Warum die Elisabethbrücke für Autos tabu bleibt.

Staufalle B80 in Halle - wie Autofahrer die Großbaustelle umfahren können

Zwei Brücken über die Elisabethsaale: vorn die für Straßenbahnen, Fußgänger und Radfahrer, hinten für die B 80. Selbst wenn dort Stau herrscht, soll die Trambrücke nicht für Autos geöffnet werden.

Halle (Saale)/MZ - Vor dieser Straßenbaustelle zittern die Autofahrer. Ab Montag, 25. August, werden auf der Magistrale/B 80 am Rennbahnkreuz und am Holzplatz bis Anfang 2027 drei Brücken erneuert. Dafür müssen durchschnittlich 76.000 Autos pro Tag im Baustellenbereich von derzeit zwei Fahrspuren je Richtung auf nur noch eine weichen. Vor allem im Berufsverkehr drohen Staus. Welche Umfahrungen gibt es, sollte sich zwischen Neustadt und Riebeckplatz kein Rad drehen? Die MZ hat Alternativen getestet und beantwortet die wichtigsten Fragen: