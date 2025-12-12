Der „Winterzauber im Hexendorf“ auf dem Hexentanzplatz in Thale bietet am Wochenende ein einzigartiges Programm mit Rentieren, märchenhaften Theaterszenen und einer Lampionwanderung. Für Erinnerungsfotos steht auch ein tierischer Musical-Star bereit.

Magische Momente in Thale: Lampionwanderung und tierische Stars auf dem Hexentanzplatz

Freya im Hexendorf auf dem Hexentanzplatz in Thale. Dort ist das Rentier am Wochenende zu sehen.

Thale/MZ/son. - Nicht nur die beiden Rentiere Elsa und Freya sind am Samstag, 13. Dezember, beim „Winterzauber im Hexendorf“ auf dem Hexentanzplatz in Thale zu erleben, sondern auch ein tierischer Star aus dem mehrfach ausgezeichneten „Walpurga“-Musical.