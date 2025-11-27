An zwei Adventswochenenden gibt es „Winterzauber auf dem Hexentanzplatz“ in Thale – mit Lampion-Wanderungen, kleinen Shows und zwei Rentieren aus dem Tierpark. Wie deren Training lief, und was sonst noch auf dem Programm steht.

Rentiere Elsa und Freya entdecken den Hexentanzplatz: Training für den Winterzauber in Thale

Rentier Elsa scheint den Blick vom Hexentanzplatz über Thale zu genießen.

Thale/MZ. - Elsa bleibt wie versteinert stehen. Das Rentier sieht in einer Scheibe sein Spiegelbild und scheint überrascht zu sein von seinem fremden Gegenüber. Nach ein paar Sekunden setzt Elsa ihren Spaziergang durch das Hexendorf auf dem Hexentanzplatz in Thale aber fort – weil Tierpark-Mitarbeiterin Lucia Sophia Metzing mit Quetschhafer lockt.