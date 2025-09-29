Auf dem Hexentanzplatz bei Thale können sich Freunde der Harzer Wandernadel jetzt einen neuen Stempel ins Heft drücken. Der wievielte das ist und worauf sich Stempelsammler noch freuen können.

Im Hexendorf auf dem Hexentanzplatz bei Thale gibt es jetzt einen Sonderstempel der Harzer Wandernadel. Den möchte natürlich auch Kathrin Friedling von der Bodetal Tourismus GmbH - im Heft haben.

Thale/MZ. - Nach der Eröffnung des Hexendorfs auf dem Hexentanzplatz bei Thale 2024, der Wiedereröffnung des Bergtheaters im Mai 2025 und einer erfolgreichen ersten Saison gibt es schon wieder was Neues auf dem Berg: einen Sonderstempelkasten der Harzer Wandernadel. Zu finden ist er seit wenigen Tagen an der Touristinformation im Hexendorf.