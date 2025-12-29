Der vom Landkreis Wittenberg organisierte Rückkehrertag findet erstmals im Arsenal statt. Warum dieser Standortwechsel von vielen Beteiligten befürwortet wird.

Jobmesse erstmals im Arsenal - Wie sich das auswirkt

Auf beiden Etagen des Einkaufszentrums locken Messestände Interessierte an.

Wittenberg/MZ. - Ähnlich wie die Tatsache, dass der Weihnachtsmarkt auch nach den Feiertagen noch ein Weilchen einlädt, gehört mittlerweile der vom Landkreis organisierte Rückkehrertag zu den Gepflogenheiten der Wittenberger Adventszeit. Warum diese Jobmesse am Sonnabend erstmals im Einkaufszentrum Arsenal stattgefunden hat und warum dieser Standortwechsel das Format bereichert.