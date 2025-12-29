Die Einzelhändler im Saalekreis sind nicht zufrieden mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Bei einer MZ-Umfrage war zu hören: Es kommen weniger Kunden, und wenn sie kommen, dann kaufen sie weniger als früher. Welche Gründe die Händler dafür sehen.

„Es hat sehr nachgelassen“ - So blicken die Einzelhändler im Saalekreis aufs Weihnachtsgeschäft

Das Einkaufszentrum Nova zwischen Merseburg und Leipzig war voll am Samstag. Doch so sah es nicht den ganzen Advent über aus. Händler sind mit dem Weihnachtsgeschäft nicht zufrieden.

Günthersdorf/Merseburg/MZ. - Weihnachten ist vorbei und damit auch die umsatzstärkste Jahreszeit für den Einzelhandel. Doch wie lief das Weihnachtsgeschäft im Saalekreis? Die MZ hat sich zum Jahresende unter den Händlern umgehört. Eines vorweg: von Zufriedenheit kann keine Rede sein. Mehrere Gewerbetreibende, mit denen die MZ sprechen konnte, gaben sogar an, dass sich ihr Umsatz in der Vorweihnachtszeit im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal verschlechtert habe.