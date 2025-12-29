weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
Sondersitzung eingeplant Kreistag des Saalekreises berät im Januar über Projekte, für die Geld aus dem Sondervermögen beantragt werden soll

Der Saalekreis hat die Mittel, die er aus dem Sondervermögen für Infrastruktur bekommt, noch nicht im kürzlich beschlossenen Haushalt eingeplant. Daher kommt der Kreistag im Januar zu einer Sondersitzung zusammen. Auf welche Bereiche ein Schwerpunkt gelegt werden soll.

Von Robert Briest 29.12.2025, 09:00
Der Kreistag im Saalekreis kommt Mitte Januar zusammen, um über Projekte zu beraten, die vom Sondervermögen für Infrastruktur des Bundes profitieren sollen.
Merseburg/MZ. - Der Kreistag des Saalekreises startet ungewöhnlich früh in das Sitzungsjahr 2026. Bereits am 13. Januar (17 Uhr) soll der Finanzausschuss und einen Tag später am Mittwoch der Kreistag selbst in Merseburg zusammentreten. Grund dafür ist das Infrastrukturvermögen des Bundes, wie Landrat Hartmut Handschak (parteilos) erklärte.