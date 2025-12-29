Sondersitzung eingeplant Kreistag des Saalekreises berät im Januar über Projekte, für die Geld aus dem Sondervermögen beantragt werden soll

Der Saalekreis hat die Mittel, die er aus dem Sondervermögen für Infrastruktur bekommt, noch nicht im kürzlich beschlossenen Haushalt eingeplant. Daher kommt der Kreistag im Januar zu einer Sondersitzung zusammen. Auf welche Bereiche ein Schwerpunkt gelegt werden soll.