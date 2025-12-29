Mit Lichtshow, Glühwein und vielen Gästen verabschiedet der Froser Wasserturmverein ein ereignisreiches Jahr rund um das technische Denkmal.

Froser Wasserturmverein blickt bei Straßenfest auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Die Projektion ist immer ein Höhepunkt bei der Jahresendfeier am Froser Wasserturm.

Frose/MZ - Der Wasserturm im Seeland-Ortsteil Frose ist ein echtes Wahrzeichen: 28 Meter hoch, rund 120 Jahre alt und dank eines noch jungen, aber engagierten Vereins lebendig wie lange nicht. Der Wasserturmverein Frose, 2021 gegründet, zählt inzwischen 33 Mitglieder. Nicht nur Froser gehören dazu, sondern auch Engagierte aus Aschersleben – etwa der Hobbyfotograf Paul Bertrams oder Ornithologe Uwe Nielitz.