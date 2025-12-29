Der SPD-Kreisverband Anhalt-Bitterfeld findet in den eigenen Reihen keine Bewerber. Nun soll die Hallenserin Katharina Kohl zur Landtagswahl im Wahlkreis 28 das Direktmandat holen.

Keine eigenen Bewerber - SPD Anhalt-Bitterfeld holt Kandidatin aus Halle

Katharina Kohl wird nach ihrer Wahl vom SPD-Kreisvorsitzenden Chris Henze (r.) und Torsten Weiser, Vorsitzender des SPD-Ortsverbands Altkreis Bitterfeld, beglückwünscht.

Wolfen/MZ. - Die Hallenserin Katharina Kohl geht im Wahlkreis 28, zu dem Bitterfeld-Wolfen, Sandersdorf-Brehna und Zörbig gehören, als Direktkandidatin der SPD für die Landtagswahl 2026 an den Start. Der SPD-Kreisverband Anhalt-Bitterfeld hat die 33-Jährige in Wolfen mit 100 Prozent der Stimmen gewählt. Sie war die einzige Bewerberin.