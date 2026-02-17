Mit Thorsten Margis und Alexander Schüller hat der SV Halle in Italien zwei heiße Eisen im Feuer. Einer hat bereits eine Top-Leistung geliefert, was auch Schwimmstar Paul Biedermann begeistert.

Jubel im Tomic in Halle über Deutschlands Bob-Fahrer und Silber für Alexander Schüller.

Halle (Saale)/MZ - Es ist kurz vor 22 Uhr, als im „Tomic“ am Sportkomplex in der Robert-Koch-Straße die Dämme brechen. Deutschlands Bob-Piloten holen bei den Olympischen Winterspielen den kompletten Medaillensatz. Und der Hallenser Alexander Schüller, ein gebürtiger Leipziger, sitzt als Anschieber im Silber-Schlitten von Francesco Friedrich. „Wir freuen uns ungemein. Ich gebe aber zu, dass ich nicht mit einem so großen Abstand zu Johannes Lochner gerechnet habe, der Gold holte“, sagt SV-Halle-Präsident Hardy Gnewuch.