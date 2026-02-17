Kinderbetreuung Hettstedter Tagesmütter wehren sich: „Wir sind kein kostenrelevanter Luxus!“

Die Stadt Hettstedt plant Sparmaßnahmen – auch bei der Kinderbetreuung. Künftig sollen Eltern für über Dreijährige in der Tagespflege weiter den höheren Krippenbeitrag zahlen. Die Tagesmütter warnen: Das belaste Familien und gefährde das Betreuungsangebot.