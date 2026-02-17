In Muldestausee muss der Haushalt zwingend konsolidiert werden. Kosten müssen runter, Gebühren rauf. Doch genau dafür findet sich nur schwer eine Mehrheit im Gemeinderat.

Gemeinde Muldestausee in der Zwickmühle - Räte uneins über Kita-Gebühren und Kostenbeteiligung der Vereine

Ein Teil der Gemeinde Muldestausee aus der Vogelperspektive

Pouch/MZ. - Millionen Euro fehlen zum Haushaltsausgleich. Das ist kein Einzelfall in den Kommunen des Altkreises. Auch die Gemeinde Muldestausee ist betroffen. Weil es immer schwieriger ist, einen an Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, muss sie konsolidieren. Sie muss ein Plus an Einnahmen erzielen oder weniger Geld ausgeben.