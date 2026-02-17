Während die Kulturen auf den Feldern in Mansfeld-Südharz überwintern, wächst die Sorge um die Zukunft: Die umstrittenen „Roten Gebiete“ und der ungelöste Streit um die Landesdüngeverordnung sorgen für Unsicherheit in den Betrieben. Landwirte fordern dringend Klarheit, bevor die entscheidende Frühjahrsdüngung beginnt.

Der Schnee schützt die Kulturen auf den Feldern vor dem Frost, so wie hier bei Kelbra.

Eisleben/MZ - Die Kulturen auf den Feldern liegen noch im Winterschlaf. Die dicke Schneedecke hat sie vor den starken Frösten bewahrt. Wie es wirklich um die Saaten bestellt sei, das könne sie derzeit noch nicht genau sagen, so Ulrike von Angern, Geschäftsführerin des Bauernverbandes Mansfeld-Südharz. Dazu sei es noch zu früh. Fakt ist, Schnee schützt die Pflanzen. Insofern sei der Winter bisher bilderbuchmäßig verlaufen, da es - bis auf vereinzelte Lagen - auch keine Wechselfröste gegeben habe. Sprich Frost, der auf Tauwetter folgt. Dann vereist die Schneedecke.