Nach dem Feuer in Teicha im Januar spricht die Eigentümerin darüber, was das Haus ihr bedeutet hat, um Gespräche, die helfen, geht es in der Männerwerkstatt in Halle, Folge 39 unseres HFC-Podcasts „Chemie kennt keine Liga“ ist online: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 17. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 17. Februar 2026: Frau verliert durch Brand Haus in Teicha +++ Neue Männerwerkstatt in Halle +++ Neue Folge im HFC-Podcast

6.51 Uhr – HFC: Finanzchef-Streit ärgert Fans

Muss Finanzchef Robert Marien den HFC verlassen? Diese Frage spaltet offenbar sogar den Vereinsvorstand des Fußball-Regionalligisten. Die Kritik in Fankreisen wächst.

Bei den Fans wächst die Kritik: So spaltet die Personalie Robert Marien den Halleschen FC

Robert Marien gilt als Alphatier, das Missstände klar benennt. (Foto: Imago/Andy Bünning)

6.29 Uhr – HFC-Podcast: Folge 39 ist jetzt online

Während die Ligaspiele ausfallen, brodelt es intern beim Halleschen FC. Kaufmännischer Leiter Robert Marien könnte seinen Posten verlieren - aber er hat auch Unterstützer. Das, eine längere Winterpause, Aufstiegsreform und bevorstehende Spiele ist alles ist Thema in Folge 39 unseres HFC-Podcasts Chemie kennt keine Liga: - Marien vor dem Aus? Es rumort beim HFC!

6.16 Uhr – Kurz vor Einzug: Frau verliert Haus in Teicha

Im Januar ist es in Teicha im Saalekreis zu einem Hausbrand gekommen. Die Eigentümerin spricht über den Schaden und hofft auf Unterstützung durch Spenden.

„Ich war völlig geschockt“: Frau im Saalekreis verliert ihr Haus durch Brand - steckt Brandstiftung dahinter?

In Teicha in der Gemeinde Petersberg ist im Januar ein Haus abgebrannt. Nun spricht die Eigentümerin drüber. (Foto: Marvin Matzulla)

5.54 Uhr – Gespräche in der Männerwerkstatt

Seit Ende vergangenen Jahres gibt es in Halle regelmäßige Treffen in der „Männerwerkstatt“. Dort geht es nicht um Autos oder andere Technik, sondern um die Männer selbst. Weil auch bei denen ein Verschleiß gefährlich werden kann.

Männerwerkstatt Halle: Wenn der innere Motor stottert

Männergespräche: Coach Martin Junker (links) will in Halle Männern einen Raum bieten, um ihren „inneren Motor“ in Ordnung zu halten. (Foto: LAG JuMa Sachsen)

